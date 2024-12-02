Ненецкий взяточник Блощинский начал отбывать свое 9-летние наказание

Суд Ненецкого автономного округа подтвердил законность приговора в отношении заместителя губернатора Ненецкого автономного округа и заместителя руководителя аппарата Администрации округа.

Нарьян-Марский городской суд 19.07.2024 вынес обвинительный приговор в отношении заместителя губернатора Ненецкого автономного округа, признанного виновным в совершения преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Также осужден заместитель руководителя аппарата Администрации округа по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

В суде первой инстанции на основании представленных стороной обвинения доказательств установлено, что с мая 2022 года по март 2023 года заместитель губернатора поручил заместителю руководителя аппарата Администрации округа найти лицо, которое будет согласно перечислять ему 10 % от суммы заключаемых от имени Ненецкого автономного округа контрактов в сфере медицинского обслуживания, после чего в рамках реализации преступной договоренности заместитель губернатора получил от такого лица денежные средства в размере 3 000 000 рублей. Всего он намеревался получить в качестве взятки 4 442 363 рублей, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Согласившись с позицией государственного обвинения, суд назначил заместителю губернатора Ненецкого автономного округа наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в пятикратном размере взятки – 22 211 815 рублей, он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 5 лет.

Заместитель руководителя аппарата Администрации округа ввиду активного сотрудничества с правоохранительными органами, признательной позиции приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.

Осужденный заместитель губернатора Ненецкого автономного округа и его защитники не согласились с данным приговором и подали апелляционные жалобы, в которых указали на незаконность вынесенного судом решения.

Суд апелляционной инстанции в соответствии с позицией прокурора-апеллятора доводы апелляционных жалоб отклонил, приговор оставил без изменения.