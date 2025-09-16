В Плесецком округе семья участника СВО бедовала в аварийном жилье

Прокуратура Плесецкого района провела проверку по обращению супруги участника специальной военной операции, который в настоящее время находится в зоне боевых действий, о нарушении жилищных прав.

Установлено, что супруги являются собственниками жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 16 поселка Оксовский Плесецкого района Архангельской области, который признан аварийным и подлежащим сносу в 2019 году, в связи с чем нуждаются в жилом помещении на время до обеспечения жильем взамен признанного аварийным.

Семья, имеющая на иждивении малолетнего ребенка 2021 года рождения, проживать в аварийном доме не может, в связи с чем прокурор обратился в ее интересах в суд.

Решением Плесецкого районного суда Архангельской области удовлетворены требования искового заявления прокурора района, поданного в интересах многодетной семьи участника специальной военной операции, к администрации муниципального округа о предоставлении жилого помещения маневренного фонда, находящееся в пределах территории п. Оксовский.