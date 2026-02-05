Вахтовик на месторождении в НАО уработался до смерти

Апелляционная инстанция Архангельского областного суда подтвердила законность предписания Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе. Судьи обязали ООО «Севертранс-Сервис» оформить гибель сотрудника как несчастный случай на производстве.

Трагедия произошла в феврале 2025 года на месторождении им. А. Титова в Ненецком автономном округе. 8 февраля в жилом вагончике вахтового поселка было обнаружено тело 66-летнего водителя внедорожного транспортного средства. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стало общее заболевание сердечно-сосудистой системы.

Изначально комиссия работодателя квалифицировала происшествие как не связанное с производством, сославшись на то, что смерть наступила в нерабочее время от болезни. Родственники погибшего не согласились с решением и обратились в Гострудинспекцию.

В ходе дополнительного расследования инспектор труда выявил системные нарушения трудового законодательства. Установлено, что с 11 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года водитель работал фактически без выходных. Ему не предоставлялся еженедельный непрерывный отдых продолжительностью не менее 42 часов, что является грубым нарушением ТК РФ. Инспекция пришла к выводу, что ненадлежащая организация труда и отсутствие контроля за режимом отдыха создали угрозу жизни работника.

По результатам расследования работодателю выдано предписание об оформлении акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1). Работодатель обжаловал это решение в суде, настаивая на отсутствии связи между условиями труда и смертью сотрудника.

Суд апелляционной инстанции встал на сторону надзорного органа. Судьи указали, что длительное переутомление стало провоцирующим фактором смерти работника. Факт наступления смерти во время междусменного отдыха был признан не имеющим решающего значения.

Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Александр Назаров: «Судебное решение, подтвердившее производственный характер смерти работника, дает право семье погибшего на получение страховых выплат и иных мер поддержки по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве, которые предоставляет Социальный фонд России. Кроме того, это важный сигнал для всех работодателей о недопустимости нарушения режимов труда и отдыха, особенно на вахте».