"Поморский лесной технопарк" стал причиной уголовного дела и посадки директора

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила законность осуждения приговором Соломбальского районного суда г. Архангельска от 11.12.2025 бывшего генерального директора ООО «Поморский лесной технопарк» по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).

Установлено, что в августе 2014 года разработанный осужденным инвестиционный проект ООО «Поморский лесной технопарк» включен Министерством промышленности и торговли России в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, что позволило Обществу на льготных условиях заключить 16 договоров аренды лесных участков площадью около 442 тыс. гектаров в целях заготовки и переработки древесины.

Для включения в указанный перечень виновным в уполномоченный орган представлены фиктивные документы о наличии у Общества кредитных средств в размере 300 млн рублей, предназначенных для реализации инвестиционного проекта, включающего создание на арендованных лесных участках лесной инфраструктуры, объектов по производству биотоплива и переработки древесины, не менее 308 рабочих мест, а также приобретение лесозаготовительной и строительно-дорожной техники, строительство лесных дорог и организацию процесса глубокой переработки древесины.

После включения ООО «ПЛТ» в данный перечень для создания видимости вложения денежных средств в соответствии с концепцией инвестиционного проекта виновный организовал заключение договоров о совместной деятельности с другими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями из числа участников Общества. Под видом инвестиций на расчетный счет ООО «ПЛТ» вносились денежные средства, на которые от его имени приобреталась лесозаготовительная техника, в том числе у участников Общества, впоследствии переданная им же (продавцам) для использования в коммерческой деятельности.

При этом в уполномоченный орган ежеквартально направлялись отчеты об успешном выполнении мероприятий проекта, приобретении новой техники и создании рабочих мест, что позволяло ООО «ПЛТ» поддерживать статус приоритетного проекта и подтверждать право на льготную аренду лесных участков. 

Фактически с 2015 по 2018 годы осужденным организована незаконная рубка лесных насаждений на территории Каргопольского, Коношского, Красноборского, Плесецкого и Шенкурского районов, объем которой составил около 600 тыс. кубометров, а лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб свыше 3,5 млрд рублей.

Злоупотребление генеральным директором ООО «ПЛТ» своими служебными полномочиями привело к образованию недоимки в бюджетную систему по платежам за использование лесов в размере более 22 млн рублей, а также невыполнению возложенных на Общество обязанностей по модернизации лесоперерабатывающей инфраструктуры региона.

Осужденному с учетом решения суда проверочной инстанции назначено итоговое наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью на срок 1 год 5 месяцев.

Доводы апелляционных жалоб осужденного и его защитника о невиновности Архангельским областным судом в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонены. 

13 февраль 13:55 | : Скандалы

