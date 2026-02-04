Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Поморье прошел крестный ход по местам памяти пострадавших от безбожной власти

   Крестный ход по местам памяти пострадавшего за веру духовенства совершили в Архангельской епархии. Поездку возглавил настоятель Покровского храма Архангельска иеромонах Феофил (Волик).

    Верующие на снегоходах добирались до памятных крестов, установленных в местах страданий гонимых в советские годы священников и монахов.

    «Крестный ход идет по таким местам, куда другим транспортом не добраться: это лесные озера правобережья Холмогорского района — настоящая глушь вдали от дорог, где в советское время скрывались от гонений священнослужители и монахи», — пояснил иеромонах Феофил (Волик).

    У памятных крестов путешественники молитвенно помянули всех заключенных и погибших от безбожной власти. На месте сожжения преподобномучеников архимандрита Вениамина (Кононова) и иеромонаха Никифора (Кучина) совершили молебен.

    Напомним, в 2000-х годах на местах захоронений и страданий новомучеников Архангельский православный союз промышленников и предпринимателей установил десять поклонных крестов. Инициатором установки, а затем и крестных ходов по этим местам, стал краевед и исследователь истории северных новомучеников Николай Васильевич Суханов, замысел которого поддержал основатель предприятия «Автодороги» Владимир Беляев. 


25 февраль 09:10 | : Политика / Верую

Главные новости


Прощай, портянка!
Остановите жену Ивана Любса. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (319)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20