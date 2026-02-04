В Поморье прошел крестный ход по местам памяти пострадавших от безбожной власти

Крестный ход по местам памяти пострадавшего за веру духовенства совершили в Архангельской епархии. Поездку возглавил настоятель Покровского храма Архангельска иеромонах Феофил (Волик).

Верующие на снегоходах добирались до памятных крестов, установленных в местах страданий гонимых в советские годы священников и монахов.

«Крестный ход идет по таким местам, куда другим транспортом не добраться: это лесные озера правобережья Холмогорского района — настоящая глушь вдали от дорог, где в советское время скрывались от гонений священнослужители и монахи», — пояснил иеромонах Феофил (Волик).

У памятных крестов путешественники молитвенно помянули всех заключенных и погибших от безбожной власти. На месте сожжения преподобномучеников архимандрита Вениамина (Кононова) и иеромонаха Никифора (Кучина) совершили молебен.

Напомним, в 2000-х годах на местах захоронений и страданий новомучеников Архангельский православный союз промышленников и предпринимателей установил десять поклонных крестов. Инициатором установки, а затем и крестных ходов по этим местам, стал краевед и исследователь истории северных новомучеников Николай Васильевич Суханов, замысел которого поддержал основатель предприятия «Автодороги» Владимир Беляев.



