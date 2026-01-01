Куда катится Иран?

В Иране всё идёт к революции. Пусть и медленно.

Не первый раз идёт, несколько лет назад в подстрекательстве к бунту обвиняли нашего Павла Дурова с его Telegram, на российского интернет-миллиардера там даже завели уголовное дело, но потом как-то устаканилось.

Сейчас – не тогда. Пожаром народного недовольства охвачен не только столичный Тегеран, но и провинция, счёт погибших в столкновениях с полицией исчисляется тысячами.

Однажды в этой стране уже случился государственный переворот. В 197 9 году иранского шаха скинул духовный лидер Ирана, аятолла. Поистине уникальный случай в современной истории, когда клерикалы победили власть аристократов, «данную Богом» (по Библии).

Дальше стало только хуже, парадокс, ведь революции затевают ради обретения свободы. Страна безраздельного шахского правления, сменившая название на Республику, но Исламскую, изгнав Мухаммеда Реза Пехлеви, стала сползать в пучину религиозного мракобесия.

Вот чего нельзя делать в современном Иране.

Под строжайшими запретами находятся алкоголь и однополая любовь. Первое порождает скрытую наркоманию (надо же людям как-то расслабляться), которая тоже под запретом, второе, хотя и является харамом во всех признанных мировых религиях, всё равно получает распространение в обществе, где и гетеросексуальная любовь находится в тисках религиозных условностей. Короче, это два явления, законодательная борьба с которыми изначально проиграна, что доказано новейшей историей нашего мира.

Запрещено оголять тело - это касается как женщин, так и мужчин. Для женщин существует строгий дресс-код, отвергающий любое проявление сексуальности (самое приемлемое – свободные черные одеяния типа монашеской рясы), непокрытая платком голова (никаких шляпок!) уже является примером вопиющей женской распущенности. У мужчин с одеждой дело обстоит попроще, но тоже есть ряд ограничений - под запретом, например, шорты и майки без рукавов.

Запрещены добрачные связи (и это в ХХI веке), мастурбация, если и не преследуется законом, то является веским поводом для общественной обструкции. В общественных местах нельзя демонстрировать нежные чувства по отношению к партнеру - никаких объятий и поцелуев, это распространяется и на семейные пары.

А вот ещё «веселее». В Иране запрещены публичные танцы. Сам по себе танец не является преступлением в Исламской Республике. Однако статьи Уголовного Кодекса страны, в которых содержатся положения о признании любого непристойного действия на публике преступлением, позволяют истолковывать публичные танцы как непристойные действия. Именно поэтому в Иране запрещён балет как вид публичного искусства. У вас это укладывается в голове? У меня – нет...

Что касается пения на публике - мужчинам это делать позволительно. Женщинам - нет. Поэтому, если вы включите в Иране телевизор и попадете на музыкальные вставки, петь будут исключительно певцы, но не певицы..

Вообще для женщин в Иране существует гораздо больше запретов, чем для мужчин. Например, им не разрешено ездить на велосипедах. Почему? Это действие нарушает принципы исламской морали. Езда на велосипеде часто привлекает внимание мужчин, а значит, противоречит женскому целомудрию.

Но ведь против природы, как известно, не попрёшь, а рукоблудие запрещено общественной моралью. Так впору сойти с ума… а революция одна из форм помешательства, вспомните наш 17-й.

Есть ещё целый список более мелких запретов, перечислять которые просто лень. Да, в последнее время появились небольшие облегчения, например, женщин стали пускать на стадион, смотреть отборочные матчи Чемпионата мира по футболу. Выглядит как издевательство. Хотя для страны, где до сих пор действует институт публичной порки…

Именно от этих шариатских законов иранцы бегут в христианскую Европу. По данным ООН, на декабрь 2025 года просителей политического убежища из Ирана насчитывалось более 1.6 млн человек. То есть, «в бега» подался каждый 15-й иранец… внушает?

Конечно, бегут не только за свободой. Приведу только один пример – страна с огромными запасами нефти во время сегодняшних волнений обещает дополнительную выдачу своим гражданам по… 7$ ежемесячно. Больше не может, санкции не позволяют. К слову, в Саудовской Аравии шариат ещё круче, но там эти строгости компенсируются такой социалкой и такими зарплатами, что можно и потерпеть.

В сложных условиях выживания для страны важно цементирующая национальная идея. Есть такая у Ирана, кроме религиозности? Разве что, физическое уничтожение государства Израиль со всем его населением, о чём не устают говорить как религиозные лидеры Ирана, так и его светские чиновники. Чем, понятное дело, настраивают против себя весь западный мир, где в каждой стране есть влиятельная еврейская диаспора. И выхода из этого замкнутого круга не видно.

Ещё один важный фактор. Израиль при помощи США публично унизил правительство Ирана. Жёсткая формулировка? А как ещё назвать тот факт, что в ходе 12-дневной войны в прошлом году Израиль поразил почти тысячу военных целей на территории Ирана?! Были уничтожены учёные-ядерщики, крупные военные чины и госчиновники, отвечающие за оборону страны. И почти ничего в ответ… полное фиаско.

Именно тогда число оппозиционеров стало увеличиваться в арифметической прогрессии. По той простой причине, что люди уважают сильную во всех смыслах власть, а слабую даже не боятся.

Официальный Иран поспешил объявить, что «мятеж фактически подавлен» и на всякий случай… отключил по стране интернет. Что ему тоже в большой минус… глупо бороться с непобедимым. Оппозиции только в плюс, власти расписались в том, что без очередного приступа мракобесия они не могут. Всех иранцев Запад при всём желании принять не сможет, значит, выход один – сделать жизнь у себя не хуже европейской.

И как вести себя России в такой ситуации? Официальная Москва стоит на стороне Тегерана. Пока… А народ? Пусть каждый вспомнит, сколько у него знакомых среди иранцев, и сколько среди евреев.

Вот то-то и оно…

Леонид Черток