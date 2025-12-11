Вверх
Гендиректор "Поморского лесного технопарка" получил реальный срок

Соломбальский районный суд г. Архангельска вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Поморский лесной технопарк». Он обвиняется по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Уголовное дело возбуждено по материалам РУФСБ России по Архангельской области.

Установлено, что в августе 2014 года разработанный осужденным инвестиционный проект ООО «Поморский лесной технопарк» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Это обстоятельство позволило обществу на льготных условиях заключить 16 договоров аренды лесных участков площадью около 442 тыс. га в целях заготовки и переработки древесины.

В уполномоченный орган были представлены фиктивные документы о якобы наличии у организации кредитных средств в размере 300 млн рублей, предназначенных для реализации инвестиционного проекта.

После включения фирмы в перечень инвестиционных проектов, вместо использования заявленных кредитных средств, гендиректор организовал заключение договоров о совместной деятельности с другими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями из числа участников возглавляемой им компании.

Под видом инвестиций на расчетный счет организации вносились деньги, на которые приобретались лесозаготовительная техника и оборудование, в том числе у тех же участников общества, которые передавались им же для использования в коммерческой деятельности.

В период с 2014 по 2018 годы подсудимый организовал незаконную рубку лесных насаждений, объем которых составил около 600 тыс. кубометров.

В результате лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере свыше 3,5 млрд рублей.

Злоупотребление генеральным директором общества своими служебными полномочиями привело к образованию недоимки за использование лесов в размере более 22 млн рублей, а также невыполнению возложенных на ООО «Поморский лесной технопарк» обязанностей по модернизации лесоперерабатывающей инфраструктуры региона.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности руководителя фирмы и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью сроком на 1 год 6 месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с виновного суммы ущерба, причиненного преступлением.

11 декабрь

