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«Поморский лесной технопарк» разошелся с рубкой леса под видом инвестиционного проекта

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего генерального директора ООО «Поморский лесной технопарк», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями руководителем коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).

В августе 2014 года разработанный обвиняемым инвестиционный проект ООО «Поморский лесной технопарк» (ООО «ПЛТ») включен Министерством промышленности и торговли России в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, что позволило Обществу на льготных условиях заключить 16 договоров аренды лесных участков площадью около 442 тыс. гектаров в целях заготовки и переработки древесины.

По версии следствия, для включения в указанный перечень обвиняемым в уполномоченный орган представлены подложные документы о наличии у Общества кредитных средств в размере 300 млн. рублей, предназначенных для реализации инвестиционного проекта, включающего создание на арендованных лесных участках лесной инфраструктуры, приобретение лесозаготовительной, строительно-дорожной и лесохозяйственной техники, строительство лесных дорог, создание объектов по производству биотоплива и переработки древесины, то есть новых производственных мощностей, не менее 308 рабочих мест, а также организацию процесса глубокой переработки древесины.

После включения ООО «ПЛТ» в данный перечень, вместо использования заявленных кредитных денежных средств, для создания видимости инвестиционной деятельности в соответствии концепцией проекта, обвиняемый организовал заключение договоров о совместной деятельности с другими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями из числа участников ООО «ПЛТ». Под видом инвестиций на расчетный счет Общества вносились денежные средства, на которые от имени ООО «ПЛТ» приобретались лесозаготовительная техника и оборудование, в том числе у тех же участников общества, которые передавались им же для использования в коммерческой деятельности.

При этом в уполномоченный орган ежеквартально направлялись отчеты об успешном выполнении мероприятий проекта, приобретении новой техники и оборудования, создании рабочих мест, что позволяло ООО «ПЛТ» поддерживать статус приоритетного проекта и подтверждать право на льготную аренду лесных участков. 

Фактически с 2014 по 2018 год руководителем общества организована незаконная рубка лесных насаждений на территории Каргопольского, Коношского, Красноборского, Плесецкого и Шенкурского районов, объем которой составил более 600 тыс. кубометров, а лесному фонду РФ причинен ущерб свыше 3,5 млрд. рублей.

Злоупотребление генеральным директором ООО «ПЛТ» своими служебными полномочиями привело к образованию недоимки в бюджетную систему по платежам за использование лесов в размере более 22 млн. рублей, а также невыполнению возложенных на ООО «ПЛТ» обязанностей по модернизации лесоперерабатывающей инфраструктуры региона.

Обвиняемый вину не признал.

За совершенные деяния Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Уголовное дело возбуждено по материалам, направленным в следственный орган Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой и РУФСБ России по области.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

(фото с https://vo.rbc.ru) 

27 декабрь 11:52 | : Скандалы

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