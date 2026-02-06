Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Мошенникам на строительстве детской больницы в Архангельске отказано в апелляции

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 17.11.2025, которым директор по строительству ООО «Сириус», главный инженер указанной коммерческой организации и руководитель проектного подразделения ООО «Мидас» осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Суд установил, что осужденные с 01.10.2020 по 01.01.2023 в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» совершили хищение бюджетных денежных средств при исполнении государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» в сумме свыше 71 млн рублей, путем поставки оборудования, его монтажа, проведения испытаний по завышенным ценам и задвоенной оплаты выполненных работ.

Директору организации назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, главному инженеру и руководителю проектного подразделения  – в виде 3 лет 6 месяцев и 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В соответствии с позицией прокурора-апеллятора приговор в части квалификации действий осужденных и назначенного им наказания оставлен без изменения, а жалобы стороны защиты с доводами о невиновности – без удовлетворения.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

13 февраль 12:21 | : Скандалы

Главные новости


Депутаты АрхГорДумы прослушали романсы о финансах
Суд восстановил известного архангельского историка на работе

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (176)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20