Мошенникам на строительстве детской больницы в Архангельске отказано в апелляции

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 17.11.2025, которым директор по строительству ООО «Сириус», главный инженер указанной коммерческой организации и руководитель проектного подразделения ООО «Мидас» осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Суд установил, что осужденные с 01.10.2020 по 01.01.2023 в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» совершили хищение бюджетных денежных средств при исполнении государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» в сумме свыше 71 млн рублей, путем поставки оборудования, его монтажа, проведения испытаний по завышенным ценам и задвоенной оплаты выполненных работ.

Директору организации назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, главному инженеру и руководителю проектного подразделения – в виде 3 лет 6 месяцев и 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В соответствии с позицией прокурора-апеллятора приговор в части квалификации действий осужденных и назначенного им наказания оставлен без изменения, а жалобы стороны защиты с доводами о невиновности – без удовлетворения.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.