Котласский взяточник Теплюк приговорен к 7 годам строгого режима

Котласский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего главного инженера МП «Горводоканал» виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В судебном заседании установлено, что виновный, используя свое служебное положение, систематически получал взятки от местных предпринимателей за общее покровительство и попустительство по службе.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Так, в апреле 2023 года подсудимый предложил индивидуальному предпринимателю передавать ему денежные средства за содействие в заключении контрактов с МП «Горводоканал» и последующую приемку выполненных работ, что обеспечивало предпринимателю стабильную прибыль. В период с апреля 2023 года по декабрь 2024 года данный индивидуальный предприниматель по указанию виновного передал ему в различных местах города Котласа взятку в виде денег в общей сумме 1 070 000 рублей.

Аналогичным образом в марте-апреле 2023 года он склонил к даче взятки другого предпринимателя, который за покровительство при заключении договоров с МП «Горводоканал» и приемке работ в период с апреля 2023 года по декабрь 2024 года передал виновному взятку в общей сумме 1 740 000 рублей.

В ходе рассмотрения дела подсудимый свою вину признал.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в сумме 7 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения на 5 лет.

С учетом позиции государственного обвинения судом с осужденного также взысканы денежные средства, полученные в качестве взяток.