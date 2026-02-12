Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Котласский взяточник Теплюк приговорен к 7 годам строгого режима

Котласский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего главного инженера МП «Горводоканал» виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В судебном заседании установлено, что виновный, используя свое служебное положение, систематически получал взятки от местных предпринимателей за общее покровительство и попустительство по службе.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Так, в апреле 2023 года подсудимый предложил индивидуальному предпринимателю передавать ему денежные средства за содействие в заключении контрактов с МП «Горводоканал» и последующую приемку выполненных работ, что обеспечивало предпринимателю стабильную прибыль. В период с апреля 2023 года по декабрь 2024 года данный индивидуальный предприниматель по указанию виновного передал ему в различных местах города Котласа взятку в виде денег в общей сумме 1 070 000 рублей.                     

Аналогичным образом в марте-апреле 2023 года он склонил к даче взятки другого предпринимателя, который за покровительство при заключении договоров с МП «Горводоканал» и приемке работ в период с апреля 2023 года по декабрь 2024 года  передал виновному взятку в общей сумме 1 740 000 рублей.

В ходе рассмотрения дела подсудимый свою вину признал.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде  5  лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в сумме 7 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения на  5  лет.

С учетом позиции государственного обвинения судом с осужденного также  взысканы денежные средства, полученные в качестве взяток.

12 февраль 12:31 | : Скандалы

Главные новости


Суд восстановил известного архангельского историка на работе
На Привоз! Как это делалось в Одессе

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (153)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20