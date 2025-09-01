Вверх
Архангелогородка понесла наказание за выпавшего из окна ребенка

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летней жительнице областного центра. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием и судом установлено, что 24 августа 2025 года днем по месту жительства в городе Архангельске осужденная оставила 2-х летнего сына одного в комнате, в которой было открыто для проветривания окно. Мальчик самостоятельно забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из открытого окна с высоты седьмого этажа. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший от полученных в результате падения травм скончался в больнице.

В ходе допросов на стадии предварительного следствия и в суде осужденная  признала свою вину. 

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ей назначено наказание в виде ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

21 октябрь 16:23 | : Происшествия

