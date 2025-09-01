Легкомысленную мать из Северодвинска признали виновной в гибели ребенка

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнней жительнице города Северодвинска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием и судом установлено, что 22 июля 2025 года вечером по месту жительства в городе Северодвинске осужденная оставила 3-х летнего сына с пятилетней сестрой в комнате, в которой было открыто для проветривания окно. Мальчик самостоятельно забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из открытого окна с высоты третьего этажа. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший от полученных в результате падения травм через непродолжительное время скончался в больнице.

В ходе допроса женщина признала свою вину.

Приговором Северодвинского городского суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.