Котласский Теплюк брал взятки миллионами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела о преступлении коррупционной направленности на одном из муниципальных предприятий города Котласа установлена причастность к противоправной деятельности главного инженера предприятия и двоих предпринимателей. Они в зависимости от роли и степени участия каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере за незаконные действия) и ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

Как мы сообщали ранее, имеется в виду главный инженер котласского МУП «Горводоканала» Андрей Теплюк.

По версии следствия, в 2023- 2024 годах главный инженер предприятия за общее покровительство деятельности предпринимателей при заключении с ними контрактов, а также при приемке и оплате выполненных по ним работ получил незаконное вознаграждение на общую сумму более 2 миллионов 750 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.