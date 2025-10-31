Котласский бизнесмен попался на взятке за муниципальный контракт

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению индивидуального предпринимателя из города Котласа, основным видом деятельности которого является строительство инженерных коммуникаций, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично и через посредника, совершенная в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2023- 2024 годах предприниматель за общее покровительство деятельности при заключении с ним контрактов передал руководителю муниципального предприятия незаконное вознаграждение на общую сумму более 3,5 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Обвиняемый признал свою вину, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденными прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.