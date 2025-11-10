Снести аварийный дом в Поморье оказалось под силу только прокуратуре

Решением суда удовлетворено административное исковое заявление прокурора Вилегодского района и на администрацию муниципального округа возложена обязанность до 30.06.2026 принять меры к сносу аварийного дома № 5, расположенного на ул. Советская в с. Ильинско-Подомское.

Указанный многоквартирный дом, введенный в эксплуатацию в 1968 году и признанный аварийным 31.12.2015, полностью расселен 31.01.2024, однако вопреки условиям региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп, в срок не позднее 6 месяцев после завершения расселения и по настоящее время за счет средств местного бюджета не снесен.

Меры для исключения доступа посторонних лиц на период до полного демонтажа аварийного дома муниципалитетом также не приняты.

Возможность свободного проникновения в здание многоквартирного дома, не исключая вероятности заноса горючих и взрывоопасных материалов, создает условия для совершения противоправных действий, и угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу граждан, в том числе несовершеннолетних, а также может привести к иным чрезвычайным ситуациям.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.