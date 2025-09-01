В Котласском округе снос аварийных домов проходит по представлению прокуратуры

Котласский городской суд Архангельской области согласился с исковыми требованиями прокуратуры о возложении на администрацию Котласского муниципального округа обязанности принять меры к сносу двенадцати аварийных домов, расположенных в дер. Наледино, Борки, пос. Удимский, Ерга, Чермушский, г. Сольвычегодск Котласского муниципального округа Архангельской области.

Указанные многоквартирные дома, признаны аварийными и полностью расселены в 2020 и 2021 годах, однако вопреки условиям региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в установленные сроки не снесены.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.