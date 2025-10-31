Вверх
В Вилегодском округе пришла пора сносить аварийные дома

Решениями суда удовлетворены административные исковые заявления прокурора Вилегодского района и на администрацию Вилегодского муниципального округа возложена обязанность до 30.06.2026 принять меры к сносу аварийных домов № 6, флигель 1 на ул. Комсомольская и № 10 на ул.Ленина в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области.   

Указанные многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию, соответственно в 1938 и 1972 годах и признанные аварийными 10.12.2013 и 30.12.2016, полностью расселены 31.01.2024, однако вопреки условиям региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», за счет средств местного бюджета не снесены.

Меры для исключения доступа посторонних лиц на период до полного демонтажа аварийных домов муниципалитетом также не приняты.

Возможность свободного проникновения в здания многоквартирных домов, не исключая вероятности заноса в них горючих и взрывоопасных материалов, создает условия для совершения противоправных действий, в том числе террористического характера, и угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу граждан, в том числе несовершеннолетних, может привести к иным чрезвычайным ситуациям.

23 декабрь 13:57 | : Скандалы

