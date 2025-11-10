Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский тренер уличен в распространении допинга

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении тренера одного из спортивных клубов г. Архангельска, обвиняемого по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, в крупном размере).

Обвиняемый, титулованный спортсмен, с целью улучшения физических показателей тела и его скульптуры употреблял запрещенные в гражданском обороте сильнодействующие вещества. 

В один из дней конца сентября 2025 года, находясь в г. Архангельске, путем телефонных переговоров он заказал у знакомого, проживающего в г.Ярославле, очередную партию сильнодействующих веществ в крупном размере, которые получил в виде почтового отправления в одном из отделений почты в Соломбальском округе г. Архангельска.

Часть из полученных сильнодействующих веществ в крупном размере обвиняемый договорился сбыть своему знакомому, являющемуся тренером команды в г. Первоуральск Свердловской области. 

В один из дней октября 2025 года обвиняемый в спортивном центре г.Архангельска, под предлогом передачи посылки с северным медом, передал одному из родителей спортсмена, отправляющегося на спортивные сборы в г.Первоуральск, не осведомленному о преступных намерениях обвиняемого, банки с медом, а также флаконы с жидкостью, содержащей сильнодействующее вещество в крупном размере.

Запрещенное в гражданском обороте сильнодействующее вещество изъято сотрудниками полиции, после его передачи обвиняемым.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал. Санкцией ч. 3 ст. 234 УК РФ предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд города Архангельска. 

09 февраль 08:53 | : Скандалы

Главные новости


День за днем. Депутаты АрхГорДумы за неделю
В Архангельске на прощание с зимой запускают «Кинопанораму»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (100)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20