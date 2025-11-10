Архангельский тренер уличен в распространении допинга

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении тренера одного из спортивных клубов г. Архангельска, обвиняемого по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, в крупном размере).

Обвиняемый, титулованный спортсмен, с целью улучшения физических показателей тела и его скульптуры употреблял запрещенные в гражданском обороте сильнодействующие вещества.

В один из дней конца сентября 2025 года, находясь в г. Архангельске, путем телефонных переговоров он заказал у знакомого, проживающего в г.Ярославле, очередную партию сильнодействующих веществ в крупном размере, которые получил в виде почтового отправления в одном из отделений почты в Соломбальском округе г. Архангельска.

Часть из полученных сильнодействующих веществ в крупном размере обвиняемый договорился сбыть своему знакомому, являющемуся тренером команды в г. Первоуральск Свердловской области.

В один из дней октября 2025 года обвиняемый в спортивном центре г.Архангельска, под предлогом передачи посылки с северным медом, передал одному из родителей спортсмена, отправляющегося на спортивные сборы в г.Первоуральск, не осведомленному о преступных намерениях обвиняемого, банки с медом, а также флаконы с жидкостью, содержащей сильнодействующее вещество в крупном размере.

Запрещенное в гражданском обороте сильнодействующее вещество изъято сотрудниками полиции, после его передачи обвиняемым.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал. Санкцией ч. 3 ст. 234 УК РФ предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд города Архангельска.