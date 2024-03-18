Хозяйка архангельской аптеки идет под суд за разгильдяйство в хранении лекарств

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя и владелицы одной из аптек города. Она обвиняется по ч. 4 ст. 234 УК РФ (нарушение правил хранения сильнодействующих веществ, повлекшее по неосторожности их хищение).

В ходе дознания установлено, что обвиняемая 20.04.2023, находясь в одной из аптек г. Архангельска, по небрежности, в нарушение правил хранения сильнодействующих веществ, оставила без присмотра на стойке у кассы пакет с такими веществами. В соответствии с действующим законодательством сильнодействующие вещества должны храниться в металлических шкафах, опечатываемых или пломбируемых в конце рабочего дня.

В результате небрежных преступных действий обвиняемой, неустановленное лицо похитило из аптеки оставленный пакет.

На стадии дознания обвиняемая с подозрением в совершении данного преступления не согласилась, от дачи показаний отказалась.

Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г.Архангельска.