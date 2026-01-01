В Котласе перед судом предстанут управляющая заводом и бизнесмен, обвиняемые во взяточничестве на миллионы

В Котласе завершено расследование громкого уголовного дела о коррупции, связанной с муниципальным водоканалом. Материалы в отношении двух обвиняемых направлены в городской суд.

Следствие утверждает, что управляющая заводом химических реагентов в течение полутора лет, с мая 2023 по декабрь 2024 года, систематически давала взятки директору муниципального предприятия «Горводоканал». Целью было получение выгодных контрактов на поставки, беспроблемная приёмка работ и своевременная оплата. Деньги передавались как лично, так и через посредника. Общая сумма этих взяток превысила 2,8 миллиона рублей.

Второй фигурант дела — индивидуальный предприниматель — обвиняется в роли посредника. По данным следствия, он передавал деньги директору водоканала от управляющей заводом, а также от другого предпринимателя. Общая сумма переданных через него взяток составила более 4 миллионов рублей.

Кроме того, этот же бизнесмен, чтобы получать прибыльные договоры на взыскание долгов за ЖКУ с жителей, сам лично давал взятки руководителю «Горводоканала». За два с половиной года, с июня 2022 по декабрь 2024, на это ушло более 2 миллионов рублей.

Таким образом, общий объём фигурирующих в деле взяток исчисляется миллионами рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ, расследовано котласскими следователями СКР и теперь будет рассматриваться по существу в суде.