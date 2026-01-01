Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Котласе перед судом предстанут управляющая заводом и бизнесмен, обвиняемые во взяточничестве на миллионы

В Котласе завершено расследование громкого уголовного дела о коррупции, связанной с муниципальным водоканалом. Материалы в отношении двух обвиняемых направлены в городской суд.

Следствие утверждает, что управляющая заводом химических реагентов в течение полутора лет, с мая 2023 по декабрь 2024 года, систематически давала взятки директору муниципального предприятия «Горводоканал». Целью было получение выгодных контрактов на поставки, беспроблемная приёмка работ и своевременная оплата. Деньги передавались как лично, так и через посредника. Общая сумма этих взяток превысила 2,8 миллиона рублей.

Второй фигурант дела — индивидуальный предприниматель — обвиняется в роли посредника. По данным следствия, он передавал деньги директору водоканала от управляющей заводом, а также от другого предпринимателя. Общая сумма переданных через него взяток составила более 4 миллионов рублей.

Кроме того, этот же бизнесмен, чтобы получать прибыльные договоры на взыскание долгов за ЖКУ с жителей, сам лично давал взятки руководителю «Горводоканала». За два с половиной года, с июня 2022 по декабрь 2024, на это ушло более 2 миллионов рублей.

Таким образом, общий объём фигурирующих в деле взяток исчисляется миллионами рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ, расследовано котласскими следователями СКР и теперь будет рассматриваться по существу в суде.











29 январь 16:04 | : Скандалы

Главные новости


Заграничные вещи царицы в архангельском порту. Из прошлого Поморья
Здравствуй, племя молодое. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (309)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20