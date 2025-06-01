Два хитрых украинца развратили полицейских НАО миллионными взятками

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовных дел в отношении двух уроженцев иностранного государства. Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.4 и ч. 5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично и через посредника, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах).

Следствием установлено, что обвиняемые, являясь представителями коммерческих организаций, передали членам организованной группы, в которую входили инспекторы ДПС ОГИБДД УМВД России по НАО, взятки за возможность передвижения по поселку грузовых автомобилей и специализированной техники без проверки документов на территории поселка Харьягинский в Ненецком автономном округе. Общая сумма взяток и переданного в их качестве имущества членам организованной преступной группы превысила 3,8 млн рублей.

Ранее приговором суда бывшим сотрудникам ГИБДД назначено наказание в виде реального лишения свободы с миллионными штрафами.

После совершения преступления взяткодатели покинули территорию Российской Федерации и, по данным Интерпола, скрываются от следствия на территории Украины.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для заочного осуждения.