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Два хитрых украинца развратили полицейских НАО миллионными взятками

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовных дел в отношении двух уроженцев иностранного государства. Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.4 и ч. 5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично и через посредника, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах).

 Следствием установлено, что обвиняемые, являясь представителями коммерческих организаций, передали членам организованной группы, в которую входили  инспекторы ДПС ОГИБДД УМВД России по НАО, взятки за возможность передвижения по поселку грузовых автомобилей и специализированной техники без проверки документов на территории  поселка Харьягинский в Ненецком автономном округе. Общая сумма взяток и переданного в их качестве имущества членам организованной преступной группы превысила 3,8 млн рублей.

 Ранее приговором суда бывшим сотрудникам ГИБДД назначено наказание в виде реального лишения свободы с миллионными штрафами. 

 После совершения преступления взяткодатели покинули территорию Российской Федерации  и, по данным Интерпола, скрываются от следствия  на территории Украины. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в  суд для заочного осуждения.

 

11 июль 09:53 | : Скандалы

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