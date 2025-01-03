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Жительницу Котласа обвиняют в сокрытии налогов на миллионные суммы

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летней жительницы Котласа, обвиняемой по ч. 1 ст. 1992 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По версии следствия с 14.11.2022 по 03.04.2023 у возглавляемого обвиняемой общества с ограниченной ответственностью возникла недоимка по уплате налогов и страховых взносов на сумму более 30 млн рублей, в связи с чем налоговым органом принят комплекс мер по принудительному взысканию недоимки за счет денежных средств на счетах организации.

Обвиняемая, понимая, что при поступлении денежных средств на расчетные счета организации на основании инкассовых поручений налогового органа будет произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, умышленно сокрыла денежные средства в сумме более 13 млн рублей, направив их в обход расчетных счетов общества на расчеты с поставщиками и кредиторами.

В настоящее время задолженность по уплате налогов и страховых взносов погашена в полном объеме.   

Санкцией статьи предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

Уголовное дело будет направлено в Котласский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу. 

 

28 январь 10:13 | : Скандалы

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