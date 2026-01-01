Вверх
Няндомскую новостройку заливают "вешние воды"

В Народный фронт пришло видео из Няндомского округа. В конце 2023 года семья Анастасии Борик переехала из аварийки в новостройку на Фадеева, 20.

Но радость была недолгой – не повезло с этажом. Не потому, что высоко, а потому, что крыша течёт водопадом. В итоге – грибок и плесень по всей квартире.

Жильцы пытались решить проблему: грели стены, но становилось ещё хуже. Пошли по инстанциям. Но двухлетние жалобы в управляющую компанию и властям разного уровня результатов не дали. Тогда северяне позвонили на Прямую линию с Владимиром Путиным.

Сейчас в квартире – по-прежнему “вечная весна”: талый снег и дожди бьют ключом по стенам санузла и кухни. Жуткая влажность и испорченная мебель прилагаются.

Народный фронт обратился к министру строительства региона Владимиру Полежаеву. Общественники требуют обязать подрядчика починить крышу и обеспечить людям нормальные условия жизни.

 

