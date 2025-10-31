Вверх
Архангелогородка пожаловалась президенту на холод в квартире

В программу “Итоги года с Владимиром Путиным” обратилась Надежда Юркявичене из Архангельска.

Представители Народного фронта выехали на улицу Жосу, 4 и констатировали: женщина мёрзнет в своей квартире даже при небольших морозах. При минус 15 на улице, дома – всего 13 ℃. Содрогается от холода не только хозяйка, но и её любимый мопс. Спасают лишь пуховый платок, старая шуба и бутылки с горячей водой.

И так каждую зиму, вне зависимости от градуса за окном. Дело в том, что на входе в дом, где проживает 57 человек, нарушена теплоизоляция подводящих труб. В итоге жильцы платят за отопление квартир, а по факту обогревают улицу.

Управляющие компании меняются, но на жалобы не реагируют, не помогают и заявления в надзорные ведомства.

Народный фронт обратился к главе округа Варавино-Фактория. Активисты-общественники требуют привести систему отопления дома в надлежащий вид. 

25 декабрь 13:57 | : Скандалы

