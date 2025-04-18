Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Обнаглевший чиновник Глушков из Коноши увеличил себе зарплату в 7 раз

Прокурором Коношского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя г.Архангельска, ранее занимавшего должность руководителя одного из муниципальных предприятий Коношского района, который обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоении денежных средств предприятия в крупном размере).

Следствием, проведенным отделом СКР, установлено, что обвиняемый, будучи директором одного из муниципальных предприятий Коношского района в период с марта по ноябрь 2024 г., используя свое служебное положение, умышленно из корыстных побуждений, незаконно без согласования с учредителем предприятия в лице администрации муниципального образования «Коношское», издал и подписал приказ об увеличении себе должностного оклада более чем в семь раз, после чего бухгалтерией предприятия ему ежемесячно выплачивалась заработная плата в необоснованно увеличенном размере. Полученными денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Своими действиями бывший руководитель причинил муниципальному предприятию материальный ущерб в крупном размере на общую сумму более 700 тысяч рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и  направлено для рассмотрения по существу в Коношский районный суд.

 

21 май 16:02 | : Скандалы

Главные новости


Ничто не ново. Сколько получали сельские врачи в Архангельской губернии
Пейте, люди, молоко. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (246)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20