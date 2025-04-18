Обнаглевший чиновник Глушков из Коноши увеличил себе зарплату в 7 раз

Прокурором Коношского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя г.Архангельска, ранее занимавшего должность руководителя одного из муниципальных предприятий Коношского района, который обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоении денежных средств предприятия в крупном размере).

Следствием, проведенным отделом СКР, установлено, что обвиняемый, будучи директором одного из муниципальных предприятий Коношского района в период с марта по ноябрь 2024 г., используя свое служебное положение, умышленно из корыстных побуждений, незаконно без согласования с учредителем предприятия в лице администрации муниципального образования «Коношское», издал и подписал приказ об увеличении себе должностного оклада более чем в семь раз, после чего бухгалтерией предприятия ему ежемесячно выплачивалась заработная плата в необоснованно увеличенном размере. Полученными денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Своими действиями бывший руководитель причинил муниципальному предприятию материальный ущерб в крупном размере на общую сумму более 700 тысяч рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и направлено для рассмотрения по существу в Коношский районный суд.