Очень громкий жилец из Архангельска идет под суд за издевательства над соседями

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя областного центра, обвиняемого  по п. «а, г, д» ч. 2 ст. 117, п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического совершения иных насильственных действий, совершенное в отношении шести лиц, в том числе в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, а также умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). 

Как полагает следствие, обвиняемый в период с 15.12.2022 по 08.06.2025, находясь в г. Архангельске по месту жительства, нарушая требования действующего законодательства, действуя с особой жестокостью, издевательством, систематически, в разное время суток, в том числе ночью, включал на длительное время на максимальной громкости музыку на находящейся в его квартире аппаратуре с мощными динамиками. Своими действиями он создавал беспрерывный шум, уровень которого существенно превышал допустимые санитарно-эпидемиологические требования. 

В результате преступных действий обвиняемого потерпевшим причинены физические и психические страдания, нарушено их право на покой  и тишину в собственном жилище, полноценный отдых, а у одного из потерпевших развились негативные последствия, выразившиеся в причинении  вреда здоровью средней тяжести. На просьбы потерпевших прекратить противоправные действия обвиняемый не реагировал.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Уголовное дело будет направлено в Ломоносовский суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.


19 январь 12:13 | : Скандалы

