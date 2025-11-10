Новодвинск. Проверка на дорогах

Прокуратурой г. Новодвинска проведена проверка содержания городской улично-дорожной сети в зимний период.

Проверка показала, что при содержании автомобильных дорог местного значения, а также на покрытии тротуаров допущено образование наледи, формирование снежных валов на дорогах перед пересечениями в одном уровне с остановочными пунктами маршрутных транспортных средств, дорожные знаки не читаемы из-за налипшего снега, в связи с чем не выполняют своей функции и создают угрозу безопасности дорожного движения.

В этой связи руководителю организации, занимающейся уборкой и благоустройством города «Флора-Дизайн» внесено представление об устранении выявленных нарушений.