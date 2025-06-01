Ямы на дороге в Новодвинск возмутили даже прокуратуру

В ходе проверочных мероприятий совместно с работниками Госавтоинспекции МО МВД России «Новодвинский» выявлены нарушения закона, допущенные МБУ «Флора-Дизайн», в том числе при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, проезжая часть автодороги «Ширшинское шоссе» имеет дефекты (выбоины в асфальтобетонном покрытии, превышающие предельно допустимые размеры), в связи с чем создается реальная угроза жизни и здоровью участников дорожного движения.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой города внесено в МБУ «Флора-Дизайн» представление об устранении нарушений требований законодательства о безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог.

Ход и результат устранения выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города.