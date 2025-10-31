Сотрудника АЦБК наказали штрафом в миллион за вымогательство

Новодвинский городской суд Архангельской области вынес приговор в отношении бывшего сотрудника АО «Архангельский ЦБК», который признан виновным по п. «б», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (вымогательство коммерческого подкупа в крупном размере).

Судом установлено, что осужденный вымогал у директора общества с ограниченной ответственностью коммерческий подкуп в размере 250 тыс. рублей за создание благоприятных условий работы указанного общества в качестве подрядной организации на территории АО «Архангельский ЦБК».

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей с запретом заниматься деятельностью в сфере переработки древесины, сроком на 1 год.