На новодвинском АЦБК выявлено вымогательство

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению работника коммерческой организации в совершении преступлений, предусмотренных п. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа, в крупном размере) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

 Следствием установлено, что в начале 2025 года обвиняемый обратился к представителям общества с ограниченной ответственностью с требованием ежемесячно передавать ему 50 тысяч рублей, угрожая преднамеренно нарушить договорные обязательства при исполнении договора подряда, определить по этому договору объём работ в пользу других исполнителей. Получив отказ, в марте текущего года оформил наряд-заказы с другим исполнителем работ, в результате чего организация понесла убытки. В последующем в сентябре 2025 года при передаче части коммерческого подкупа противоправные действия обвиняемого пресекли сотрудники полиции.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, предоставленных МО МВД России «Новодвинский».

 В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью более 3 миллионов рублей.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

03 декабрь 11:10 | : Скандалы

