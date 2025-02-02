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В НАО два деловара пытались похитить самосвалы

Нарьян-Марским городским судом 19.01.2024 вынесен обвинительный приговор в отношении генерального директора ООО «Нарьян-Марстройинвест» (далее – Общество) и его заместителя. Они признаны виновными в совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение имущества в особо крупном размере).

Судом установлено, что осужденные, являясь руководителями указанного общества с ограниченной ответственностью, получив по договору лизинга от лизинговой компании два самосвала марки «Камаз», общая стоимость которых составляет 10 970 000 рублей, в период с 09.10.2018 по 25.08.2020, осознавая, что не смогут расплатиться за транспортные средства в полном объеме, вступив в предварительный сговор, решили похитить данные самосвалы. 

С этой целью они дали указания работникам Общества на транспортировку автомобилей в Санкт-Петербург, где они были переданы неустановленным лицам. Тем самым обвиняемые присвоили самосвалы, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив лизинговой компании ущерб в особо крупном размере.

Суд первой инстанции назначил генеральному директору Общества наказание в виде 6 лет лишения свободы, а его заместителю – в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы. Каждому из подсудимых также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. 

Приговором суда удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму ущерба.

В ходе судебного производства в апелляционной инстанции была проведена товароведческая экспертиза, которая установила точную фактическую стоимость похищенного имущества, а именно 7 602 400 рублей.  

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам суда Ненецкого автономного округа приговор изменен по доводам апелляционного представления и позиции прокурора-апеллятора, высказанной в судебном заседании. 

Так, с учетом установленного размера причиненного преступлением ущерба, генеральному директору снижен срок лишения свободы на 9 месяцев, а его заместителю на 7 месяцев. Кроме того, обоим подсудимым снижена сумма штрафа до 250 000 рублей, также снижена сумма удовлетворенного иска до размера установленного ущерба, произведен зачет наказания по одному из предыдущих приговоров в отношении заместителя генерального директора.

Апелляционные жалобы осужденных и их защитников, с доводами о вынесении оправдательного приговора или возвращении уголовного дела прокурору оставлены без удовлетворения.

18 февраль 08:59 | : Происшествия

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