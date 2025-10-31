Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Чиновника в Архангельской области наказали штрафом за халатный прием работ

 

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).  

 Следствием и судом установлено, что в 2021 году в рамках реализации адресной программы Архангельской области по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными, между муниципальным образованием «Плесецкий муниципальный район» и коммерческой организацией заключен муниципальный контракт по строительству многоквартирного дома в рабочем поселке Плесецк стоимостью более 182,5 млн рублей. Осужденный, будучи обязанным организовать осуществление контроля при строительстве указанного объекта, не желая надлежащим образом проверять объем выполненных работ и их соответствие условиям контракта и требованиям строительных норм и правил, а также выезжать на объект, подписал акты о приемке якобы выполненных работ, при том, что ряд работ не соответствовал проектно- сметной документации. В результате оплачены невыполненные или некачественно выполненные работы по выравниванию и штукатурке стен, стоимость которых составила более 7 миллионов рублей, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилья.  

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Контрольно-счетной палатой Архангельской области, РУФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Архангельской области. 

 Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде штрафа. Сумма в размере установленного ущерба ранее взыскана с коммерческой организации в рамках рассмотрения спора Арбитражным судом Архангельской области. Приговор суда не вступил в законную силу.

08 декабрь 10:38 | : Скандалы

Главные новости


Упражнения в прекрасном. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Илья Муромец vs Супермен. Ещё раз о квасном идиотизме

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (118)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20