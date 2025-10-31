Чиновника в Архангельской области наказали штрафом за халатный прием работ

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием и судом установлено, что в 2021 году в рамках реализации адресной программы Архангельской области по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными, между муниципальным образованием «Плесецкий муниципальный район» и коммерческой организацией заключен муниципальный контракт по строительству многоквартирного дома в рабочем поселке Плесецк стоимостью более 182,5 млн рублей. Осужденный, будучи обязанным организовать осуществление контроля при строительстве указанного объекта, не желая надлежащим образом проверять объем выполненных работ и их соответствие условиям контракта и требованиям строительных норм и правил, а также выезжать на объект, подписал акты о приемке якобы выполненных работ, при том, что ряд работ не соответствовал проектно- сметной документации. В результате оплачены невыполненные или некачественно выполненные работы по выравниванию и штукатурке стен, стоимость которых составила более 7 миллионов рублей, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилья.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Контрольно-счетной палатой Архангельской области, РУФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Архангельской области.

Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде штрафа. Сумма в размере установленного ущерба ранее взыскана с коммерческой организации в рамках рассмотрения спора Арбитражным судом Архангельской области. Приговор суда не вступил в законную силу.