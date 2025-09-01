Архангельский перевозчик кошмарил своих бизнес-партнеров

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из коммерческих организаций подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа, в крупном размере).

Следствием установлено, что директор одной из коммерческих организаций в сфере осуществления пассажирских перевозок в период с декабря 2023 года по октябрь 2024 года потребовал от индивидуальных предпринимателей и их представителя передать ему коммерческий подкуп в виде денег взамен за передачу им карты маршрутов регулярных пассажирских перевозок в целях осуществления ими предпринимательской деятельности от имени возглавляемой подозреваемым коммерческой организации. В противном случае он угрожал создать препятствия к осуществлению данными лицами деятельности в сфере пассажирских перевозок.

Вынужденно согласившись на высказанное предложение, предприниматели передали директору коммерческой организации незаконное денежное вознаграждение в крупном размере.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области.