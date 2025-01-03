Сотрудник коммерческой фирмы из Архангельска запачкал руки коррупцией

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению жителя областного центра, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)

Следствием установлено, что в 2024 году обвиняемый обратился к подчиненному работнику с требованием передать ему 360 тысяч рублей из ранее выплаченной тому премии за успешное продвижение бизнеса, угрожая в случае отказа негативными последствиями, включая создание препятствий к продвижению его проектов. Подчиненный работник уведомил сотрудников полиции о незаконном требовании по передаче денежных средств. В июне 2024 года при передаче части указанной суммы обвиняемого задержали сотрудники подразделения ОМОН регионального управления Росгвардии в центре города Архангельска.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, предоставленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.