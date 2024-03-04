Коррупционер Бороухин из архангельского "Магнита" отправлен под домашний арест

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жителя областного центра, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа, в крупном размере).

Следствием установлено, что в текущем году подозреваемый обратился к подчиненному работнику с требованием передать ему 200 тысяч рублей за продолжение работы в коммерческой организации на условиях, не ухудшающих показатели его работы, на основании который определяется размер оплаты его труда. Подчиненный работник уведомил сотрудников полиции о вымогательстве у него денежных средств. При передаче коммерческого подкупа подозреваемого задержали сотрудники подразделения ОМОН регионального управления Росгвардии в центре города Архангельска.

Судя по всему, речь идет о начальнике отдела развития сети «Магнит» Алексее Бороухине, кадры публичного задержания которого уже облетели все соцсети.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, предоставленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.