Котласский директор управляшки хотела купить себе за деньги членство в СРО

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал директора управляющей организации «УправДом плюс 1» виновной по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ.

Установлено, что виновная, намереваясь принять участие в выполнении работ по капитальному ремонту, зная, что такие работы могут выполнять только члены саморегулируемой организации в области строительства, и одним из условий вступления в данную организацию является наличие двух сотрудников, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства, обратилась к должностному лицу такой организации с просьбой обеспечить вступление в члены СРО.

При этом осужденная знала, что в штате возглавляемой ей компании нет сотрудников, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства.

За денежное вознаграждение в 77 тыс. рублей должностным лицом СРО подготовлены необходимые документы, в том числе поддельные трудовые книжки, документы об образовании на специалистов. На этом основании возглавляемая осужденной управляющая компания была включена в члены саморегулируемой организации в области строительства.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 390 тыс. рублей.

В отношении должностных лиц СРО уголовное дело рассматривается в суде.