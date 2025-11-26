В центре Архангельска проложены бесхозные теплосети

Проведенной прокуратурой г. Архангельска проверкой исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства установлено, что на улице Гайдара и проспекте Троицком в г. Архангельске расположены тепловые сети, в отношении которых администрацией городского округа «Город Архангельск» не приняты меры по постановке их на учет в качестве бесхозяйных.

Данные объекты не входят в состав общего имущества собственников многоквартирных домов, являются сетями централизованного отопления, балансодержатель данных объектов недвижимости не определен, контроль за их техническим состоянием не осуществляется. Однако конкретных мер к принятию спорных бесхозяйных объектов в муниципальную собственность в установленном порядке не принято.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор города обратился в Октябрьский районный суд г. Архангельска с административным исковым заявлением о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным, возложении обязанности обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, с заявлением о постановке на учет участков тепловых сетей.

Решением суда, оставленным без изменения судебной коллегией по административным делам Архангельского областного суда, требования прокурора удовлетворены, бездействие органа местного самоуправления признано незаконным, на него возложена обязанность устранить допущенные нарушения в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Исполнение решения находится на контроле территориального прокурора.