Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В центре Архангельска проложены бесхозные теплосети

Проведенной прокуратурой г. Архангельска проверкой исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства установлено, что на улице Гайдара и проспекте Троицком в г. Архангельске расположены тепловые сети, в отношении которых администрацией городского округа «Город Архангельск» не приняты меры по постановке их на учет в качестве бесхозяйных.

Данные объекты не входят в состав общего имущества собственников многоквартирных домов, являются сетями централизованного отопления, балансодержатель данных объектов недвижимости не определен, контроль за их техническим состоянием не осуществляется. Однако конкретных мер к принятию спорных бесхозяйных объектов в муниципальную собственность в установленном порядке не принято.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор города обратился в Октябрьский районный суд г. Архангельска с административным исковым заявлением о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным, возложении обязанности обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, с заявлением о постановке на учет участков тепловых сетей.

Решением суда, оставленным без изменения судебной коллегией по административным делам Архангельского областного суда, требования прокурора удовлетворены, бездействие органа местного самоуправления признано незаконным, на него возложена обязанность устранить допущенные нарушения в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.         

Исполнение решения находится на контроле территориального прокурора.

 

26 ноябрь 15:13 | : Скандалы

Главные новости


Дональд Трамп. «Миру - мир»
Голод. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (353)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20