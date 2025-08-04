В Архангельске обнаружены беспризорные коммунальные сети

Прокуратурой города Архангельска проведена проверка в сфере жилищно-коммунального хозяйства, исполнения законодательства об организации местного самоуправления, по результатам которой вскрыты факты бездействия со стороны Администрации городского округа «Город Архангельск» при организации работы по постановке на учет и зачислению в реестр муниципальной собственности бесхозяйных объектов теплоснабжения, расположенных в черте города Архангельска.

В ходе проверочных мероприятий прокуратурой города выявлено 5 участков тепловых сетей, расположенных на территории города Архангельска по улицам: Гайдара, Володарского, Траловая, проспекту Троицкому, право собственности на которые не зарегистрировано.

Указанные обстоятельства влекут несвоевременное и некачественное решение вопросов по обеспечению надлежащего технического и санитарно-эпидемиологического состояния жилищного фонда.

В связи с бездействием администрации городского округа «Город Архангельск» прокуратурой города направлены административные исковые заявления в Ломоносовский и Октябрьский районные суды города с требованием об обязании администрации городского округа «Город Архангельск» обратиться с заявлением о постановке на учет бесхозяйных тепловых сетей в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество.

Решениями районных судов требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Судебные решения вступили в законную силу.