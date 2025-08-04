Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске обнаружены беспризорные коммунальные сети

Прокуратурой города Архангельска проведена проверка в сфере жилищно-коммунального хозяйства, исполнения законодательства об организации местного самоуправления, по результатам которой вскрыты факты бездействия со стороны Администрации городского округа «Город Архангельск» при организации работы по постановке на учет и зачислению в реестр муниципальной собственности бесхозяйных объектов теплоснабжения, расположенных в черте города Архангельска. 

В ходе проверочных мероприятий прокуратурой города выявлено 5 участков тепловых сетей, расположенных на территории города Архангельска по улицам: Гайдара, Володарского, Траловая, проспекту Троицкому, право собственности на которые не зарегистрировано.

Указанные обстоятельства влекут несвоевременное и некачественное решение вопросов по обеспечению надлежащего технического и санитарно-эпидемиологического состояния жилищного фонда.

В связи с бездействием администрации городского округа «Город Архангельск» прокуратурой города направлены административные исковые заявления в Ломоносовский и Октябрьский районные суды города с требованием об обязании администрации городского округа «Город Архангельск» обратиться с заявлением о постановке на учет бесхозяйных тепловых сетей в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество.

Решениями районных судов требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Судебные решения вступили в законную силу.

 

28 август 10:54 | : Скандалы

Главные новости


С Днем российского кино! Arctic open продолжает прием заявок
«TABOO»: Мексика в поморской тарелке

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (352)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20