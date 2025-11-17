Прокуратура Каргополя сделала разнос подрядчикам капремонта соцучреждения

Работники прокуратуры Каргопольского района проверили ход работ по капитальному ремонту помещений ГБКУ Архангельской области общего типа «Каргопольский центр социальной помощи семье и детям», выполняемых в рамках государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области».

Установлено, что на момент проведения проверки подрядчиком в нарушение графика не завершен ремонт помещений, кровли, полов и окон.

В этой связи подрядчику внесено представление об устранении нарушений закона. Вопрос завершения капитального ремонта находится на постоянном контроле прокуратуры района.