Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура Каргополя сделала разнос подрядчикам капремонта соцучреждения

Работники прокуратуры Каргопольского района проверили ход работ по капитальному ремонту помещений  ГБКУ Архангельской области общего типа «Каргопольский центр социальной помощи семье и детям», выполняемых в рамках государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области».

Установлено, что на момент проведения проверки подрядчиком в нарушение графика не завершен ремонт помещений, кровли, полов и окон.

 В этой связи подрядчику внесено представление об устранении нарушений закона. Вопрос завершения капитального ремонта находится на постоянном контроле прокуратуры района.

 

17 ноябрь 16:42 | : Скандалы

Главные новости


Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал
Тепло и холод в архангельских домах. Как не платить за промерзшие квартиры

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (220)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20