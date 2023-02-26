Прокуратура вернула в Каргопольский район культурное пространство

Прокуратурой Каргопольского района в ходе надзорных мероприятий реализации национального проекта «Культура» установлен факт ненадлежащего выполнения работ по капитальному ремонту сельского дома культуры в д. Ширяиха.

В частности, несмотря на направление в сентябре 2022 г. заказчиком МКУК «Каргопольский МКЦ» подрядчику ООО «Ремстройград» претензии, недостатки некачественно выполненного капитального ремонта в полном объеме не устранены, требования заказчика проигнорированы.

Изложенное послужило поводом для внесения прокуратурой директору ООО «Ремстройград» представления, требования которого признаны обоснованными.

В целях устранения нарушений подрядчиком выполнены необходимые ремонтные работы.

Реализация национальных проектов остается на контроле руководства прокуратуры области.