Свалка мусора в Плесецке принесла ущерб в 290 миллионов

После сигнала Народного фронта о том, что на окраине Плесецка обнаружена гигантская свалка из кусков бетона, арматуры, досок и оцинковки, появившаяся от разбора здания поликлиники в Мирном, к проблеме подключились надзорные органы.



Представители городской прокуратуры и Северного межрегионального управления Росприроднадзора провели проверку и подали исковое заявление в суд о взыскании с подрядчика, не вывезшего опасные строительные отходы на полигон, компенсации за вред окружающей среде.



Объем ущерба, причинённого почвам, эксперты контролирующих ведомств оценили в 290 миллионов 400 тысяч рублей. В случае принятия положительного решения, ООО "Первая строительная компания" придётся возместить названную сумму бюджету Плесецкого муниципального округа.