Жители Архангельсккой области требуют от "Фармации" льготные лекарства

Надзор за исполнением законодательства о здравоохранении, соблюдении конституционных прав граждан на охрану здоровья, получение качественной и своевременной медицинской помощи является приоритетным направлением деятельности прокуратуры.

На системной основе прокурорами проводятся проверки соблюдения прав граждан на охрану здоровья, в том числе на обеспечение льготными лекарственными препаратами, в ходе которых дается комплексная оценка деятельности как медицинских учреждений, так и работе контролирующих органов.

В текущем году прокуратурой области и автономного округа в деятельности аптечной организации ГУПАО «Фармация» выявлены факты несвоевременного обеспечения лекарственными препаратами льготной категории граждан. В целях устранения нарушений приняты меры прокурорского реагирования.

Граждане льготной категории вправе обратиться с иском в суд за возмещением стоимости самостоятельно приобретенных лекарственных препаратов в связи с их необеспечением аптечной организацией по льготным рецептам, представив документы, подтверждающие право на льготное обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями. Такой иск может быть предъявлен и прокурором по обращению гражданина.

Вопрос по обеспечению льготными лекарственными препаратами находится на постоянном контроле прокуратуры области и автономного округа.