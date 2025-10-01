Вверх
Прокуратура подтвердила права архангельского инвалида на исправную электроколяску

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка по обращению гражданина в связи с нарушением закона отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу при проведении экспертизы технического средства реабилитации. 

В ходе проверки установлено, что гражданин обратился в пенсионный орган в целях проведения медико-технической экспертизы выданного в 2021 году средства реабилитации – кресла-коляски. 

В нарушение требований закона осмотр и диагностика технического средства реабилитации проведены с участием индивидуального предпринимателя, квалификация которого документально не подтверждена.

В целях восстановления прав гражданина на объективную оценку исправности средства технической реабилитации прокурором города Северодвинска в суд предъявлено исковое заявление о возложении на пенсионный орган обязанности по проведению экспертизы комиссией с участием квалифицированного специалиста, имеющего соответствующие знания и опыт. 

Решением Северодвинского городского суда требования прокурора удовлетворены. 

Судебный акт вступил в законную силу, реально исполнен, проведена повторная экспертиза, по ее результатам установлена необходимость замены аккумуляторных батарей. 

Для замены аккумуляторных батарей пенсионным органом гражданину выдан сертификат, который реализован – приобретены новые аккумуляторные батареи для кресла-коляски.

31 октябрь 14:07 | : Скандалы

