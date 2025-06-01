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Прокуратура выбила для женщины-инвалида из Поморья сверхмощный слуховой аппарат

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа провела проверку по обращению жительницы региона в интересах матери, являющейся инвалидом.

Установлено, что в соответствии с индивидуальной программой реабилитации женщине необходим слуховой аппарат. Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу слуховой аппарат был приобретен, но по техническим характеристикам пожилой женщине он не подошел.

Прокуратурой области и автономного округа пенсионерке оказано содействие в подготовке заявления с целью получения нового сверхмощного слухового аппарата.

После вмешательства прокуратуры региональным отделением социальным фондом приобретен и предоставлен необходимый сверхмощный слуховой аппарат.

29 июль 16:37 | : Скандалы

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