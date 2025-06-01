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Инвалиды-колясочники, учитесь бороться за свои права

Поучительная история,  рассказанная пресс-службой Архангельского областного суда:

Представитель прокуратуры обратился в Ломоносовский районный суд Архангельска с иском в защиту прав и законных интересов гражданина, нуждающегося в медицинской помощи. Ответчиком являлось  региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования.

По результатам прокурорской проверки установлено, что в 2021 году инвалиду первой группы выдали кресло-коляску с электроприводом, срок эксплуатации – пять лет. Спустя три года он обратился к ответчику с заявлением о проведении медико-технической экспертизы предоставленного ему средства реабилитации, указав на неисправность, необходимость замены аккумуляторов.

 Ответчик утвердил состав комиссии по проведению экспертизы, при этом она не включала специалистов в области производства кресел-колясок. Неисправностей комиссия не выявила. Ответчик сообщил заявителю, что средством реабилитации он может пользоваться до 13 декабря 2026 года.

Прокурор внес представление в адрес пенсионного органа, указав на допущенные при проведении экспертизы нарушения, обязав провести надлежащую экспертизу, призванную обеспечить нуждающегося исправным креслом-коляской с электроприводом.

 Представление не исполнено. Прокурор был вынужден обратиться в суд, выступая в интересах инвалида.

 Суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований, обязав ответчика в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда провести экспертизу по установлению необходимости ремонта или замены средства реабилитации.

 Ответчик решение обжаловал, настаивая, что закон не нарушал. Указал, что в регионе производство и изготовление кресел-колясок не ведется, привлечь к работе специалистов из других регионов России не может. Настаивал, что не имеет реальной возможности устранить нарушения.

 Архангельский областной суд в качестве суда апелляционной инстанции проверил доводы жалобы, исследовал материалы дела, согласившись с выводами суда первой инстанции.

Согласно представленным суду сведениям индивидуальный предприниматель, которому поручили провести экспертное обследование коляски, занимается оптовой торговлей, деятельностью сухопутного пассажирского транспорта, предоставляет вспомогательные услуги для бизнеса.
 По профессии – слесарь лесозаготовительной техники, специалистом в области производства и изготовления технических средств реабилитации инвалидов не является, необходимого образования или квалификации не имеет.

Следовательно, в состав экспертной комиссии, рассматривавшей заявление обладателя коляски, эксперт в области производства и изготовления технических средств реабилитации, обладающий соответствующим медицинским и (или) техническим образованием, не включен, что не отвечает требованиям закона.

 Решение районного суда вступило в законную силу. 

10 июль 08:08 | : Скандалы

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