Прокуратура с трудом выбила для инвалида из Поморья новые протезы ног

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка по обращению инвалида, нуждающегося в технических средствах реабилитации.

Установлено, что в результате несчастного случая на производстве гражданин лишился ног и вынужден передвигаться на протезах, которые подлежат периодической замене. Обратившись в уполномоченный орган

с заявлением на получение новых протезов, гражданин более трех месяцев дожидался его рассмотрения.

В соответствии с требованиями законодательства инвалиды относятся

к социально незащищенной категории граждан, которые наделяются государственными гарантиями.

В этой связи органами прокуратуры руководителю отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и автономному округу внесено представление об устранении нарушений закона.

Только после вмешательства надзорного органа региональным отделением Фонда заключен контракт на изготовление протезов и инвалид обеспечен необходимыми ему средствами реабилитации.