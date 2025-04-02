Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура с трудом выбила для инвалида из Поморья новые протезы ног

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка по обращению инвалида, нуждающегося в технических средствах реабилитации. 

Установлено, что в результате несчастного случая на производстве гражданин лишился ног и вынужден передвигаться на протезах, которые подлежат периодической замене. Обратившись в уполномоченный орган 
 с заявлением на получение новых протезов, гражданин более трех месяцев дожидался его рассмотрения. 

В соответствии с требованиями законодательства инвалиды относятся 
 к социально незащищенной категории граждан, которые наделяются государственными гарантиями.

В этой связи органами прокуратуры руководителю отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и автономному округу внесено представление об устранении нарушений закона. 

Только после вмешательства надзорного органа региональным отделением Фонда заключен контракт на изготовление протезов и инвалид обеспечен необходимыми ему средствами реабилитации. 

16 май 16:40 | : Скандалы

Главные новости


"Если бы 9 мая...". Политическая фантасмагория
Эх, дороги...

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (176)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20