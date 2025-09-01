Вверх
В 7-ой школе Архангельска открыты занятия плаванием для всех желающих

В Народный фронт поступали жалобы горожан на недоступность занятий плаванием в округе Майская горка. Мы обратились к директору школы № 7 Илье Иванкину, и он решил вопрос с открытием дополнительных часов плавания для жителей города.

С 1 сентября 2025 года в бассейне самой большой школы региона могут плавать не только её ученики, но и все желающие. Свободное плавание стартует с 18 часов и, по решению директора учреждения, теперь будет проходить круглогодично, в том числе – летом.

Напомним, учащиеся школы занимаются плаванием бесплатно. Ребята с 1 по 3 класс проходят обязательные занятия в рамках третьего часа физкультуры. Также, по линии дополнительного образования, каждый ученик школы может посещать бассейн, как минимум, раз в неделю. А дети, занимающиеся плаванием профессионально, ходят сюда на безвозмездной основе трижды в неделю.

Бесплатно здесь занимаются и работники Архангельской областной службы спасения, которые в знак благодарности тренируют спасательный отряд учащихся школы № 7.

По поручению президента Народный фронт мониторит доступность детского спорта в регионах России.

23 октябрь 14:39 | : Будни

