Прокурор Плесецкого округа устроил разгон коммунальщикам

По результатам проведенной прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проверки соблюдения прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлены нарушения в содержании общего имущества жилого дома на ул. Ленина в пос. Плесецк и инженерных сетей теплоснабжения.

В целях устранения нарушений прокурором Плесецкого района исполнителю коммунальных услуг ООО «УО РПФ» и ресурсоснабжающей организации МУП «Плесецк ресурс» внесены представления.

Требования прокурора района удовлетворены, права потребителей восстановлены, в многоквартирном жилом доме введен в эксплуатацию общедомовой прибор учета тепловой энергии, расчет платы за соответствующую коммунальную услугу по показаниям прибора учета обеспечен, отремонтирован участок сети теплоснабжения вблизи многоквартирного дома протяженностью более 25 м.

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л.