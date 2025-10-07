Прокурор Плесецкого округа устроил разгон коммунальщикам

По результатам проведенной прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проверки соблюдения прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлены нарушения в содержании общего имущества жилого дома на ул. Ленина в пос. Плесецк и инженерных сетей теплоснабжения.

В целях устранения нарушений прокурором Плесецкого района исполнителю коммунальных услуг ООО «УО РПФ» и ресурсоснабжающей организации МУП «Плесецк ресурс» внесены представления.

Требования прокурора района удовлетворены, права потребителей восстановлены, в многоквартирном жилом доме введен в эксплуатацию общедомовой прибор учета тепловой энергии, расчет платы за соответствующую коммунальную услугу по показаниям прибора учета обеспечен, отремонтирован участок сети теплоснабжения вблизи многоквартирного дома протяженностью более 25 м.