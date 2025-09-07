В поселки Талаги прокуратура навела порядок в оплате коммунальных платежей

По результатам проведенной прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проверки соблюдения прав граждан при предоставлении коммунальных услуг установлены нарушения порядка их оплаты без учета перерывов, превышающих допустимую продолжительность.

В целях устранения нарушений прокурором г. Архангельска исполнителю коммунальных услуг внесено представление. Требования прокурора города удовлетворены, права потребителей коммунальных услуг восстановлены, гражданам произведен перерасчет платы за потребленные ресурсы на сумму свыше 200 тыс. рублей.

Кроме того, по инициативе прокурора г. Архангельска постановлением государственной жилищной инспекции области ресурсоснабжающая организация привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 7.23 КоАП РФ, в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей.