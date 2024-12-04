Прокуратура Архангельской области разгребает авгиевы конюшни в сфере ЖКХ

Органами прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа в 2024 году разрешено более 23 тыс. жалоб, при этом в 70% случаев граждане обращались по вопросам исполнения федерального законодательства.

Значительная часть доводов заявителей сводится к возможным нарушениям закона в жилищно-коммунальной сфере. В прошлом году зарегистрировано 2,6 тыс. таких обращений.

Доводы каждой третьей жалобы на нарушения законов в жилищно-коммунальной сфере признаны обоснованными, что потребовало принятия мер прокурорского реагирования.

К примеру, по иску прокурора Коношского района муниципалитетом на кадастровый учет поставлены расположенные в пос. Коноша водопроводные сети протяженностью более 500 м.

Прокурором Виноградовского района приняты меры по понуждению органа местного самоуправления привести в надлежащее состояние водозаборный колодец в дер. Нижняя Ваеньга.

Нашли подтверждение доводы поступившего на личном приеме первого заместителя прокурора области и автономного округа обращения бывшего несовершеннолетнего узника фашизма о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в дер. Ваймуша. По инициативе прокурора Пинежского района управляющей организацией восстановлена кровля дома, в жилом помещении ветерана устранены последствия протечек.

В результате вмешательства прокуратуры Устьянского района ресурсоснабжающей организацией жителям 50 многоквартирных домов в

пос. Октябрьский выполнен перерасчет платы за ненадлежащим образом оказанную услугу по горячему водоснабжению.

По представлению прокурора г. Архангельска в квартире ветерана труда установлен прибор учета холодного водоснабжения.

С учетом остроты вопросов надзорным ведомством проводятся тематические приемы граждан.

Так, на личный прием к прокурору области и автономного округа в декабре 2024 года смогли обратиться 26 жителей областного центра, которых волновали вопросы ненадлежащего оказания населению коммунальной услуги по отоплению.